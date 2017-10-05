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08:31 (мск), источник: Newslab.ru

Число жертв поддельного жилищного кооператива в Красноярске выросло в 6 раз

Полицейские продолжают разыскивать пострадавших от мошеннических действий потребительского общества «Фортуна».

Источник: РИА "Новости"

Полицейские продолжают разыскивать жителей Красноярска, которые остались без денег и жилья по вине потребительского общества «Фортуна». С августа 2013 года по декабрь 2016 года неустановленные лица, являющиеся руководителями потребительского общества, вовлекали жителей краевого центра в организацию и выманивали у них деньги под предлогом улучшения жилищных условий.

В конце весны полицейские сообщали только о 20 пострадавших от действий этих мошенников. Но к сегодняшнему дню их количество выросло до 117 человек — они заявили в полицию об обмане после первых публикаций в СМИ о действиях мошенников.

Злоумышленники ссылались на связи в различных структурах, которые обеспечивали приобретение квартир по льготной цене по специальной программе «Уютный дом». Смысл заключался в следующем: 30% от стоимости квартиры якобы платил покупатель, а 70% — государство. Красноярцам даже обещали по две квартиры на таких «выгодных условиях», но требовали первоначальный взнос. Некоторым показывали дом, в котором они будут жить, но когда его достроили, оказывалось, что его якобы исключили из программы и нужно ждать строительства следующего.

Пострадавшие несколько лет передавали мошенникам от 200 до 60 тыс. рублей, но в итоге оставались без жилья и без сбережений.

«На сегодняшний день сотрудники полиции установили 117 местных жителей, пострадавших от действий организации. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности составил более 23 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Полицейские полагают, что от действий неизвестных злоумышленников могло пострадать больше краснярцев. Их призывают обратиться в городскую полицию по адресу ул. Дубровинского, 72 или позвонить по телефону 249−01−27.

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