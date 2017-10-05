Во Владивостоке дотла сгорел автомобиль
Во Владивостоке сгорел автомобиль в районе дома № 22 по улице Котельникова, сообщает «Deita. ru». Такое видео появилось в паблике dps_control. Инцидент произошел минувшей ночью. П.
Во Владивостоке сгорел автомобиль в районе дома № 22 по улице Котельникова, сообщает «Deita. ru». Такое видео появилось в паблике dps_control. Инцидент произошел минувшей ночью. П.
По предварительным данным, возле этого дома это третий случай поджога авто за короткое время. «Живу рядом… Дом, конечно, жильцы сделали «элитным»… Поставили знак стоянка запрещена и все такое… Но, кто даёт право таким способом «учить2 людей парковаться??? Это ж на грани безумия», — пишет житель соседнего дома, некий vityalevitsky.
«Очень удивился, когда увидел табличку “частная территория” на этой пятиэтажке», — соглашается с предыдущим пользователем некий este_vs.
Кроме обсуждений инцидента, комментаторы написали сочувственные посты хозяину Nissan Teana.
Поджог это или самовозгорание предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Екатерина Брязгунова.