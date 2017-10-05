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08:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке дотла сгорел автомобиль

Во Владивостоке сгорел автомобиль в районе дома № 22 по улице Котельникова, сообщает «Deita. ru». Такое видео появилось в паблике dps_control. Инцидент произошел минувшей ночью. П.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, возле этого дома это третий случай поджога авто за короткое время. «Живу рядом… Дом, конечно, жильцы сделали «элитным»… Поставили знак стоянка запрещена и все такое… Но, кто даёт право таким способом «учить2 людей парковаться??? Это ж на грани безумия», — пишет житель соседнего дома, некий vityalevitsky.

«Очень удивился, когда увидел табличку “частная территория” на этой пятиэтажке», — соглашается с предыдущим пользователем некий este_vs.

Кроме обсуждений инцидента, комментаторы написали сочувственные посты хозяину Nissan Teana.

Поджог это или самовозгорание предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Екатерина Брязгунова.

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