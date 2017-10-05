Во Владивостоке дотла сгорел автомобиль

По предварительным данным, возле этого дома это третий случай поджога авто за короткое время. «Живу рядом… Дом, конечно, жильцы сделали «элитным»… Поставили знак стоянка запрещена и все такое… Но, кто даёт право таким способом «учить2 людей парковаться??? Это ж на грани безумия», — пишет житель соседнего дома, некий vityalevitsky.