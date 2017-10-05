Жалоба экс-сенатора Цыбко на приговор поступила в Челябинский облсуд

Апелляционная жалоба бывшего сенатора Константина Цыбко на приговор Озерского городского суда, определившего егоза взяточничество в колонию на ближайшие девять лет, поступила в Челябинский областной суд — дата рассмотрения дела пока не назначена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на материалы ЧОС.

Ранее сообщалось, что приговор обжаловали как сам Цыбко, так и его адвокат.