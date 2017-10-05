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09:32 (мск), источник: dostup1.ru

Жалоба экс-сенатора Цыбко на приговор поступила в Челябинский облсуд

Дата разбирательства пока не назначена.

Апелляционная жалоба бывшего сенатора Константина Цыбко на приговор Озерского городского суда, определившего егоза взяточничество в колонию на ближайшие девять лет, поступила в Челябинский областной суд — дата рассмотрения дела пока не назначена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на материалы ЧОС.

Ранее сообщалось, что приговор обжаловали как сам Цыбко, так и его адвокат.

Напомним, бывший член Совета Федерации 3 августа признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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