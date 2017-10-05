В МВД прокомментировали эвакуацию в торговых центрах Уфы
Из зданий вывели несколько сотен человек.
Из зданий вывели несколько сотен человек.
Накануне вечером, 4 октября, в Уфе снова были эвакуированы несколько торговых центров, среди которых «Меркурий», «Иремель», «МЕГА», «Башкирия».
Посетители зданий были выведены в срочном порядке — некоторые не успели забрать с гардероба свою верхнюю одежду. А на парковке образовалась огромная пробка — все пытались срочно покинуть ТЦ и отъехать от него, куда подальше.
В МВД Башкирии прокомментировали очередную волну эвакуаций.
— Снова поступило несколько звонков о бомбах. Людей экстренно эвакуировали, специалисты прочесали все здание, но с облегчением констатировали, что информация оказалась ложной., — рассказал «Комсомольской правде» Максим Родионов, начальник
К слову, в соседних городах, Челябинске и Казани, тоже прошли массовые эвакуации — людей выводили из ТЦ, университетов, зданий администрации.