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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В МВД прокомментировали эвакуацию в торговых центрах Уфы

Из зданий вывели несколько сотен человек.

Накануне вечером, 4 октября, в Уфе снова были эвакуированы несколько торговых центров, среди которых «Меркурий», «Иремель», «МЕГА», «Башкирия».

Посетители зданий были выведены в срочном порядке — некоторые не успели забрать с гардероба свою верхнюю одежду. А на парковке образовалась огромная пробка — все пытались срочно покинуть ТЦ и отъехать от него, куда подальше.

В МВД Башкирии прокомментировали очередную волну эвакуаций.

— Снова поступило несколько звонков о бомбах. Людей экстренно эвакуировали, специалисты прочесали все здание, но с облегчением констатировали, что информация оказалась ложной., — рассказал «Комсомольской правде» Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ. — Начата проверка по данным звонкам.

К слову, в соседних городах, Челябинске и Казани, тоже прошли массовые эвакуации — людей выводили из ТЦ, университетов, зданий администрации.

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