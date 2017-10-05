В Калининградской области срочника осудили за взятку командиру роты
Срочника воинской части, дислоцированной в Гусеве, осудили за взятку.
Срочника воинской части, дислоцированной в Гусеве, осудили за взятку.
По версии следствия, в сентябре 2016 года мужчина находился на полигоне «Павленково» и решил попросить увольнение на несколько дней. Для этого он передал командиру роты три тысячи рублей.
В результате в отношении срочника возбудили уголовное дело. «Во время предварительного следствия и в суде он полностью признал свою вину в совершении преступления», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в ВСУ СК по Балтфлоту.
В качестве наказания военнослужащему назначили штраф в размере шесть тысяч рублей. «При назначении наказания суд учёл то, что он преступление совершил впервые и чистосердечно раскаялся в содеянном», — отметили в ведомстве.