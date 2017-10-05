В Калининградской области срочника осудили за взятку командиру роты

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в сентябре 2016 года мужчина находился на полигоне «Павленково» и решил попросить увольнение на несколько дней. Для этого он передал командиру роты три тысячи рублей.

В результате в отношении срочника возбудили уголовное дело. «Во время предварительного следствия и в суде он полностью признал свою вину в совершении преступления», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в ВСУ СК по Балтфлоту.