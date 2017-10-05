Полицейского в Хабаровске накажут за «ритуальный бизнес»

Хабаровского полицейского отправили под суд за регулярные поставки «клиентов» для ритуального агентства. Правонарушитель сообщал об умерших на территории города и брал за это оплату.

Такую подработку ему предложил приятель, к которому накануне обратился знакомый бизнесмен. Предприниматель нуждался в помощи оперативного сотрудника дежурной части, чтобы тот смог передавать ему персональные данные скончавшихся хабаровчан, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

За десять месяцев незаконной работы полицейский получил 136 тысяч рублей.

Прокуратура предъявила правонарушителю обвинение в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие.