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08:49 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейского в Хабаровске накажут за «ритуальный бизнес»

Сотрудник МВД подрабатывал поставщиком информации об умерших горожанах.

Хабаровского полицейского отправили под суд за регулярные поставки «клиентов» для ритуального агентства. Правонарушитель сообщал об умерших на территории города и брал за это оплату.

Такую подработку ему предложил приятель, к которому накануне обратился знакомый бизнесмен. Предприниматель нуждался в помощи оперативного сотрудника дежурной части, чтобы тот смог передавать ему персональные данные скончавшихся хабаровчан, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

За десять месяцев незаконной работы полицейский получил 136 тысяч рублей.

Прокуратура предъявила правонарушителю обвинение в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Теперь «поставщику» грозит от трёх до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

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