В Воронеже родственники обманули пенсионерку на 227 тысяч рублей
Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что деньги ей не вернут.
Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что деньги ей не вернут.
В Воронеже полицейские задержали 29-летнего горожанина. Нашего земляка подозревают в том, что он обманным путем завладел чужими деньгами. По версии следствия, молодой человек завладел принадлежащими 79-летней пенсионерке 227 тысячами рублей. Получил он эти деньги под предлогом перевода.
«Пожилая женщина сообщила, что она в банке сняла со своей книжки деньги. Для того, чтобы передать их супругу своей внучки, — отметили в МВД. — Родственники деньги должны были вернуть. Однако этого не произошло, поэтому пенсионерка написала заявление в полицию».
Подозреваемый свою вину уже признал. Сейчас он находится в изоляторе. Ему предстоит ответить за мошенничество. Наказание — до 2 лет тюрьмы.