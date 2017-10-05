В Воронеже родственники обманули пенсионерку на 227 тысяч рублей

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 29-летнего горожанина. Нашего земляка подозревают в том, что он обманным путем завладел чужими деньгами. По версии следствия, молодой человек завладел принадлежащими 79-летней пенсионерке 227 тысячами рублей. Получил он эти деньги под предлогом перевода.

«Пожилая женщина сообщила, что она в банке сняла со своей книжки деньги. Для того, чтобы передать их супругу своей внучки, — отметили в МВД. — Родственники деньги должны были вернуть. Однако этого не произошло, поэтому пенсионерка написала заявление в полицию».