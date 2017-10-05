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10:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже родственники обманули пенсионерку на 227 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что деньги ей не вернут.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские задержали 29-летнего горожанина. Нашего земляка подозревают в том, что он обманным путем завладел чужими деньгами. По версии следствия, молодой человек завладел принадлежащими 79-летней пенсионерке 227 тысячами рублей. Получил он эти деньги под предлогом перевода.

«Пожилая женщина сообщила, что она в банке сняла со своей книжки деньги. Для того, чтобы передать их супругу своей внучки, — отметили в МВД. — Родственники деньги должны были вернуть. Однако этого не произошло, поэтому пенсионерка написала заявление в полицию».

Подозреваемый свою вину уже признал. Сейчас он находится в изоляторе. Ему предстоит ответить за мошенничество. Наказание — до 2 лет тюрьмы.

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