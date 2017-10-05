В Перми начался суд над бывшим директором краевого МФЦ Дмитрием Дымбрыловым

Источник: AP 2017

В Ленинском районном суде Перми начался процесс над бывшим директором краевого Многофункционального центра (МФЦ) Дмитрием Дымбрыловым.

Бывшего чиновника обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 3 статьи 160 УК (присвоение и растрата в крупном размере, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Ранее сообщалось, что он в составе организованной группы с помощью недостоверных актов выполненных работ вывел и присвоил 31 миллион рублей.

По словам гособвинителя, преступную схему разработали бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев и заместитель Дмитрия Дымрылова Наталья Гладкова. Они поняли, что без участия руководителя краевого МФЦ незаконно завладеть средствами не смогут, и обратились к Дымбрылову. За вознограждение в виде высокой заработной платы и премий он согласился подписать акты невыполненных работ. Основные суммы делили между собой Олег Балуев, Наталья Гладикова и предприниматель Иван Овчинников.

Схему вывода средств преступники применили трижды: при ремонтах помещений под МФЦ в Краснокамске, Добрянке и Перми. Ущерб, нанесённый при открытии МФЦ в Краснокамске, составил 2 миллиона рублей.

У Дмитрия Дымбрылова высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он женат, у него есть пятилетняя дочь. Сейчас работает у индивидуального предпринимателя на основании договора гражданско-правового характера, пишет рекламные статьи.

В зал суда Дмитрий Дымбрылов пришёл с сумкой. Возможно, сторона защиты допускает, что прокурор может ходатайствовать о взятии его под стражу до вынесения приговора.

В качестве представителя потерпевшего в зале суда присутствует начальник правового управления Пермского краевого МФЦ.