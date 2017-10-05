В Пермском крае женщина выманила у знакомых более миллиона рублей

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 44-летняя женщина с августа по октябрь 2015 года несколько раз просила своих знакомых одолжить ей денег. Она придумывала самые разные предлоги, убеждая приятелей, что средства ей очень нужны. Она занимала у них от 5 до 200 тысяч рублей, однако возвращать долги она не собиралась. В результате её действий пострадали пять жителей Губахи в возрасте от 36 до 66 лет. К одной из потерпевших мошенница обращалась семь раз и в общей сложности заняла у неё более 500 тысяч рублей.