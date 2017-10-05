Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Не сам, его уходят из Кремля": источник о судьбе Конькова
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
13Самое продаваемое оружие в США
09:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае женщина выманила у знакомых более миллиона рублей

Она просила деньги в долг и не возвращала.

Жительница Губахи выманила у знакомых более одного миллиона рублей. Она просила деньги в долг и не возвращала.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 44-летняя женщина с августа по октябрь 2015 года несколько раз просила своих знакомых одолжить ей денег. Она придумывала самые разные предлоги, убеждая приятелей, что средства ей очень нужны. Она занимала у них от 5 до 200 тысяч рублей, однако возвращать долги она не собиралась. В результате её действий пострадали пять жителей Губахи в возрасте от 36 до 66 лет. К одной из потерпевших мошенница обращалась семь раз и в общей сложности заняла у неё более 500 тысяч рублей.

Злоумышленница пыталась скрыться от полиции, однако её удалось обнаружить и задержать. Женщину осудили за мошенничество. Она проведёт за решёткой три с половиной года. Кроме этого, она должна будет полностью возместить материальный ущерб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Замахнется ли СКА на советский рекорд ЦСКА СКА легко обыграл в Уфе «Салават» и продлил победную серию до 18 матчей, повторив достижение «Авангарда» семилетней давности
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь