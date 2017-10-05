В Перми за мошенничество осудили учредителя строительных организаций
Единственный учредитель и директор ООО «ДомСтройПроект», ООО " ПроектДомСтрой", ООО «Деревянные дома» признан виновным в совершении 13 видов мошенничеств.
Единственный учредитель и директор ООО «ДомСтройПроект», ООО " ПроектДомСтрой", ООО «Деревянные дома» признан виновным в совершении 13 видов мошенничеств.
Мужчина под предлогом изготовления срубов для домов и бань брал с заказчиков деньги в качестве предоплаты. Предварительно он заключал с ними договоры подряда. Деньги клиентов он тратил на свои нужды, условия не исполнял.
Таким образом он похитил около 2,5 миллионов рублей у 14 граждан.
Приговором суда мужчине назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Часть исков от потерпевших удовлетворены судом. Остальные обманутые клиенты будут возвращать свои деньги через организации, возглавляемые осужденным.