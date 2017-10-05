В Перми за мошенничество осудили учредителя строительных организаций

Мужчина под предлогом изготовления срубов для домов и бань брал с заказчиков деньги в качестве предоплаты. Предварительно он заключал с ними договоры подряда. Деньги клиентов он тратил на свои нужды, условия не исполнял.



Таким образом он похитил около 2,5 миллионов рублей у 14 граждан.



Приговором суда мужчине назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Часть исков от потерпевших удовлетворены судом. Остальные обманутые клиенты будут возвращать свои деньги через организации, возглавляемые осужденным.