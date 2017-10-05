В Волгограде из-за пожара эвакуировали около 150 человек, погиб мужчина

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, возгорание произошло 4 октября, в среду, информация на пульт диспетчера поступила в 23.49. Огнем к приезду пожарных была охвачена двухкомнатная квартира и балкон по всей площади.

Из дома эвакуировали около 150 человек, возгорание было ликвидировано в 00.11. На месте обнаружен погибший. Также пострадали мужчина 1959 года рождения и женщина 1968 года рождения.