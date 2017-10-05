В Шымкент пьяная мать забыла где оставила своего 7-месячного ребенка

5 октября в УВД города Шымкент обратилась с заявлением местная жительница, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка в неизвестном месте и не может его найти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО. Со слов женщины, возможно она оставила малыша на дачном массиве.