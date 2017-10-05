В Шымкент пьяная мать забыла где оставила своего 7-месячного ребенка
Полиция проводятся все необходимые
Полиция проводятся все необходимые
5 октября в УВД города Шымкент обратилась с заявлением местная жительница, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка в неизвестном месте и не может его найти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Приметы ребенка: европейской национальности, мужского пола, рост примерно 65−70 см, волосы русые, среднего телосложения. На сегодняшний день сотрудниками Криминальной полиции ДВД ЮКО и Каратауского ОП проводятся все необходимые
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