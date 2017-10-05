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09:28 (мск), источник: Zakon.kz

В Шымкент пьяная мать забыла где оставила своего 7-месячного ребенка

Полиция проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Источник: Zakon.kz

5 октября в УВД города Шымкент обратилась с заявлением местная жительница, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка в неизвестном месте и не может его найти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО. Со слов женщины, возможно она оставила малыша на дачном массиве.

Приметы ребенка: европейской национальности, мужского пола, рост примерно 65−70 см, волосы русые, среднего телосложения. На сегодняшний день сотрудниками Криминальной полиции ДВД ЮКО и Каратауского ОП проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения 7-месячного малыша.

Если кто-либо владеет информацией о местонахождении пропавшего 7-месячного ребенка, просим сообщить в Каратасукий ОП УВД г. Шымкент по телефону: 8-(7252)-47−60−02, 8−701−712−24−73 или 102.

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