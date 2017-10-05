Пар коромыслом: пожар тушили в известной хабаровской бане

Пожар в небезызвестной бане на улице Шимановского оперативно и успешно потушили пожарные в Хабаровске. Возгорание в помещении парной произошло в утренние часы — в результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— Сообщение о возгорании в бане по адресу улица Шимановского, 1б поступил накануне утром. На место сразу же выехали пожарные расчеты. Всего привлекались девять единиц техники, 32 человека личного состава. Возгорание на площади всего 15 кв. метров произошло на втором этаже в помещение парной. Эвакуации не потребовалось, так как в это время в парной никого не было. В течение полутора часов пожар полностью ликвидировали, то есть оперативно локализовали, а затем полностью пролили помещение парной, чтобы не допустить повторных возгораний. В результате пожара никто не пострадал, — рассказала сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.