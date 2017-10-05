Водитель мопеда погиб при наезде на световую опору в Ардатове Нижегородской области

Согласно информации, 35-летний водитель мопеда С-2, не имея прав на управление данным видом транспорта и находясь за рулем мопеда без мотошлема, совершил наезд на световую опору.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 12 ДТП, в которых погиб один человек, ранения получили еще 11 человек.