Водитель мопеда погиб при наезде на световую опору в Ардатове Нижегородской области
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 4 октября в 11:30 на ул. Чкалова, 6 в поселке Ардатов Нижегородской области.
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 4 октября в 11:30 на ул. Чкалова, 6 в поселке Ардатов Нижегородской области.
Согласно информации, 35-летний водитель мопеда С-2, не имея прав на управление данным видом транспорта и находясь за рулем мопеда без мотошлема, совершил наезд на световую опору.
В результате инцидента водитель мопеда получил смертельное ранение.
Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 12 ДТП, в которых погиб один человек, ранения получили еще 11 человек.