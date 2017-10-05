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09:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель мопеда погиб при наезде на световую опору в Ардатове Нижегородской области

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 4 октября в 11:30 на ул. Чкалова, 6 в поселке Ардатов Нижегородской области.

Согласно информации, 35-летний водитель мопеда С-2, не имея прав на управление данным видом транспорта и находясь за рулем мопеда без мотошлема, совершил наезд на световую опору.

В результате инцидента водитель мопеда получил смертельное ранение.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области произошло 12 ДТП, в которых погиб один человек, ранения получили еще 11 человек.

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