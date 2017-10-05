Директор фирмы в Ташкенте хотел ограбить собственный офис
Директор фирмы решил таким образом завладеть деньгами учредителей предприятия.
Директор фирмы решил таким образом завладеть деньгами учредителей предприятия.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Директора одной из частных компаний в Ташкенте задержали по подозрению в организации ограбления своего офиса на 177 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД столицы.
Ранее ГУВД сообщало, что правоохранители задержали трех граждан Узбекистана, подозреваемых в том, что они проникли на территорию здания компании в Яккасарайском районе Ташкента, применили силу в отношении одного из сотрудников и выкрали из сейфа 177 тысяч долларов.
«В ходе следственных действий было установлено, что ограбление частной компании организовал ее директор, решив завладеть деньгами учредителей предприятия», — сообщил собеседник агентства.
По его информации, мужчина подозревается в том, что спрятал двух сообщников в офисе до конца рабочего дня, после чего те, покинув укрытие, вскрыли сейф, на выходе из здания применили силу к охраннику компании, связав его скотчем.
Следственным отделом при УВД Яккасарайского района было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет.