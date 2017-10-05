Директор фирмы в Ташкенте хотел ограбить собственный офис

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Директора одной из частных компаний в Ташкенте задержали по подозрению в организации ограбления своего офиса на 177 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД столицы.

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Ранее ГУВД сообщало, что правоохранители задержали трех граждан Узбекистана, подозреваемых в том, что они проникли на территорию здания компании в Яккасарайском районе Ташкента, применили силу в отношении одного из сотрудников и выкрали из сейфа 177 тысяч долларов.

«В ходе следственных действий было установлено, что ограбление частной компании организовал ее директор, решив завладеть деньгами учредителей предприятия», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, мужчина подозревается в том, что спрятал двух сообщников в офисе до конца рабочего дня, после чего те, покинув укрытие, вскрыли сейф, на выходе из здания применили силу к охраннику компании, связав его скотчем.