Пожарный спас женщину и ребенка из горящего дома в Усть-Куте Иркутской области
Очаг возгорания находился под крышей.
Очаг возгорания находился под крышей.
Пожарный Василий Якибчук спас женщину и ребенка из горящего дома на улице 405-й городок в
Василий Якибчук возвращаясь утром со смены, увидел дым в одном из жилых домов частного сектора, после чего решил свернуть с дороги и проехать к нему.
«Передо мной притормозили две машины, водители которых так же, как и я, увидели задымление, но потом поехали дальше. Мне тоже поначалу показалось, что топится баня или печь в доме, но чутье не обмануло — горело под крышей», — отметил огнеборец.
Мужчина передал сообщение в пожарную часть, а сам бросился в дом, ведь там, по словам соседки, могли находиться люди. Входная дверь была не заперта, внутри уже все было затянуто пеленой густого дыма,
«Дом был большой, проверил несколько помещений. Открыв дверь одной из комнат, я увидел женщину и спящего ребенка. Хозяйка даже не подозревала, что в доме начался пожар. Я помог им выйти и отключил электричество с помощью рубильника. На улице же прибежавший хозяин дома топором перерубил силовой кабель», — рассказал Василий Иванович.
Мужчина хотел самостоятельно разобрать шифер на крыше, чтобы посмотреть, где горит, но опытный пожарный отговорил его.
«Доступ кислорода моментально усиливает горение и способствует распространению огня на большие площади. А средств для оперативной ликвидации такого пожара у жильцов этого дома не было», — пояснил Василий Якибчук.
Вскоре на место происшествия прибыли бойцы
За 17 лет работы в пожарной охране все действия уже отточены до автоматизма, замечаешь любую нештатную ситуацию. И это помогло спасти людей и имущество, добавил Василий Якибчук.