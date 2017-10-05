Пожарный спас женщину и ребенка из горящего дома в Усть-Куте Иркутской области

Пожарный Василий Якибчук спас женщину и ребенка из горящего дома на улице 405-й городок в Усть-Куте Иркутской области. Огонь распространялся под крышей, что создало впечатление, будто топят баню, однако чутье не обмануло профессионального огнеборца и он оперативно спас жильцов и вызвал пожарных. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Василий Якибчук возвращаясь утром со смены, увидел дым в одном из жилых домов частного сектора, после чего решил свернуть с дороги и проехать к нему.

«Передо мной притормозили две машины, водители которых так же, как и я, увидели задымление, но потом поехали дальше. Мне тоже поначалу показалось, что топится баня или печь в доме, но чутье не обмануло — горело под крышей», — отметил огнеборец.

Мужчина передал сообщение в пожарную часть, а сам бросился в дом, ведь там, по словам соседки, могли находиться люди. Входная дверь была не заперта, внутри уже все было затянуто пеленой густого дыма, откуда-то сверху отчетливо слышалось потрескивание искрящей проводки.

«Дом был большой, проверил несколько помещений. Открыв дверь одной из комнат, я увидел женщину и спящего ребенка. Хозяйка даже не подозревала, что в доме начался пожар. Я помог им выйти и отключил электричество с помощью рубильника. На улице же прибежавший хозяин дома топором перерубил силовой кабель», — рассказал Василий Иванович.

Мужчина хотел самостоятельно разобрать шифер на крыше, чтобы посмотреть, где горит, но опытный пожарный отговорил его.

«Доступ кислорода моментально усиливает горение и способствует распространению огня на большие площади. А средств для оперативной ликвидации такого пожара у жильцов этого дома не было», — пояснил Василий Якибчук.

Вскоре на место происшествия прибыли бойцы пожарно-спасательной части № 30 и ее отдельного поста. Всего -девять человек личного состава и три автоцистерны. Пожар ликвидировали за считанные минуты с применением специального устройства для подачи огнетушащего вещества. Огнем была повреждена кровля на площади 10 кв. метров, жилая часть дома не пострадала.