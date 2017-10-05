Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Экс-губернатор Приморья рассказал о роли Путина в его отставке
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«В обмен на Донбасс»: посол США о снятии санкций против РФ
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Пермского края угнал грузовик и попал на нём в аварию

Прав на управление автомобилем у мужчины не было.

Житель Частинского района угнал грузовик и попал на нём в аварию. Прав на управление автомобилем у мужчины не было.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года 31-летний ранее судимый местный житель временно работал на производственной базе предприятия, торговавшего лесоматериалами. Заметив, что ключи от грузового автомобиля находились в замке зажигания, мужчина сел за руль и поехал к дому своей сестры, чтобы увезти древесные отходы для топки бани. На ул. Советская он не справился с управлением и въехал в опору линии электропередачи.

Сотрудники полиции выяснили, что у мужчины не было ни прав на управление автомобилем, ни разрешения на вывоз мусора. Угонщика признали виновным в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Ещё в ходе следствия мужчина возместил материальный ущерб, нанесённый предприятию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь