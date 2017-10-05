Житель Пермского края угнал грузовик и попал на нём в аварию

Житель Частинского района угнал грузовик и попал на нём в аварию. Прав на управление автомобилем у мужчины не было.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года 31-летний ранее судимый местный житель временно работал на производственной базе предприятия, торговавшего лесоматериалами. Заметив, что ключи от грузового автомобиля находились в замке зажигания, мужчина сел за руль и поехал к дому своей сестры, чтобы увезти древесные отходы для топки бани. На ул. Советская он не справился с управлением и въехал в опору линии электропередачи.