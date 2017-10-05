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10:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске при пожаре едва не погибли 20 человек

Пожар в многоквартирном доме произошел в Магнитогорске.

Инцидент случился накануне, 4 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возгорание возникло в квартире на несколько хозяев на втором этаже. Огонь охватил 45 квадратных метров площади, из окон шел сильный дым. Прибывшие на место пожарные оперативно начали эвакуацию.

«Была организована работа четырех звеньев газодымозащитной службы: с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов на сжатом воздухе было спасено 20 человек, в том числе четверо детей, один из которых на машине скорой помощи был отправлен в одно из лечебных учреждений города с признаками отравления угарным газом», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В течение получаса пожар был ликвидирован.

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