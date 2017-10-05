Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Самолет, летевший из Москвы в Кишинев, вынужден был вернуться
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ о расследовании ограбления клиники Малышевой
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10:13 (мск), источник: СуперОмск

Росгвардия нашла у подростка спайс и пожаловалась его родителям

В минувший вторник, 3 октября, на вызов в общежитие, расположенное на одной из Кордных улиц, прибыл наряд Росгвардии.

Там они заметили неадекватно ведущего себя подростка, у которого при себе был обнаружен сверток с подозрительным веществом.

Сам парень спустя какое-то время сознался, что при себе у него был спайс. Об этом сотрудники Росгвардии сообщили его родителям и передали молодого человека полиции.

Теперь судьбой подростка займется УМВД России по Омской области. Вещество, найденное у юного наркомана отправлено в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по делу ЮКОСа
Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь