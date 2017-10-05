Росгвардия нашла у подростка спайс и пожаловалась его родителям
В минувший вторник, 3 октября, на вызов в общежитие, расположенное на одной из Кордных улиц, прибыл наряд Росгвардии.
В минувший вторник, 3 октября, на вызов в общежитие, расположенное на одной из Кордных улиц, прибыл наряд Росгвардии.
Там они заметили неадекватно ведущего себя подростка, у которого при себе был обнаружен сверток с подозрительным веществом.
Сам парень спустя
Теперь судьбой подростка займется УМВД России по Омской области. Вещество, найденное у юного наркомана отправлено в полицию.