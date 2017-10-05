Росгвардия нашла у подростка спайс и пожаловалась его родителям

Там они заметили неадекватно ведущего себя подростка, у которого при себе был обнаружен сверток с подозрительным веществом.

Сам парень спустя какое-то время сознался, что при себе у него был спайс. Об этом сотрудники Росгвардии сообщили его родителям и передали молодого человека полиции.