В Ейске руководителя колледжа заподозрили во взятках и подлогах

Ейский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении заведующей отделением дополнительного профессионального образования ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж». Она подозревается в трех эпизодах получения взяток и трех эпизодах служебных подлогов.

По версии следствия, 13 сентября нынешнего года к заведующей обратились трое мужчин по вопросу получения специальности электрогазосварщиков. Женщина сообщила, что готова выдать свидетельства о повышении квалификации «Электрогазосварщик» 3 разряда без фактической проверки знаний за взятку в размере 17 тысяч рублей с каждого. Мужчины согласились и передали заведующей требуемую сумму денег, после чего обратились в территориальный следственный отдел СКР.