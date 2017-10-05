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10:07 (мск), источник: Югополис

В Ейске руководителя колледжа заподозрили во взятках и подлогах

За мзду женщина была готова выдать свидетельства о повышении квалификации.

Источник: Югополис

Ейский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении заведующей отделением дополнительного профессионального образования ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж». Она подозревается в трех эпизодах получения взяток и трех эпизодах служебных подлогов.

По версии следствия, 13 сентября нынешнего года к заведующей обратились трое мужчин по вопросу получения специальности электрогазосварщиков. Женщина сообщила, что готова выдать свидетельства о повышении квалификации «Электрогазосварщик» 3 разряда без фактической проверки знаний за взятку в размере 17 тысяч рублей с каждого. Мужчины согласились и передали заведующей требуемую сумму денег, после чего обратились в территориальный следственный отдел СКР.

На следующий день женщина была задержана оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручения следователя СК по краю.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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