Во Владивостоке в массовом ДТП пострадали три внедорожника
На улице Камской в районе озера Чан произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
На улице Камской в районе озера Чан произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
По словам очевидцев, Patrol двигался в сторону озера и столкнулся с Prado, который отлетел в
По предварительным данным, пострадали два человека, водитель Prado и Patrol.
Екатерина Брязгунова.