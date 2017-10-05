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11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке в массовом ДТП пострадали три внедорожника

На улице Камской в районе озера Чан произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, Patrol двигался в сторону озера и столкнулся с Prado, который отлетел в CR-V. В результате у внедорожника оторвало колесо, после чего он перевернулся.

По предварительным данным, пострадали два человека, водитель Prado и Patrol.

Екатерина Брязгунова.

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