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10:45 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Женщина страдает болезнью Альцгеймера.

Отделом полиции Прикубанского округа УМВД России по городу Краснодару разыскивается без вести пропавшая 75-летняя Нина Бондарь, которая 29 августа 2017 года вышла из дома на улице Средней, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 65−70 лет; рост 160−165 см; среднего телосложения; лицо овальное; волосы светлые с проседью средней длины; глаза светлого цвета.

Была одета: шерстяная кофта светлого цвета, брюки черного цвета, плетеные сандалии светлого цвета.

Особые приметы: на лице между бровями имеется родинка.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении гражданки, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 226−52−22, 8 (861) 226−43−91.

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