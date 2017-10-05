В Краснодаре разыскивают пропавшую без вести пенсионерку
Женщина страдает болезнью Альцгеймера.
Женщина страдает болезнью Альцгеймера.
Отделом полиции Прикубанского округа УМВД России по городу Краснодару разыскивается без вести пропавшая 75-летняя Нина Бондарь, которая 29 августа 2017 года вышла из дома на улице Средней, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 65−70 лет; рост 160−165 см; среднего телосложения; лицо овальное; волосы светлые с проседью средней длины; глаза светлого цвета.
Была одета: шерстяная кофта светлого цвета, брюки черного цвета, плетеные сандалии светлого цвета.
Особые приметы: на лице между бровями имеется родинка.
В случае получения