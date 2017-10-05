В Светлогорске «Ауди» сбила 14-летнюю девочку
В Светлогорске в ДТП пострадал подросток. Авария произошла в среду, 4 октября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В Светлогорске в ДТП пострадал подросток. Авария произошла в среду, 4 октября. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В 22:20 на улице Яблоневой 48-летний водитель «Ауди» сбил 14-летнюю девочку. Жительница Светлогорска пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП девочка получила травмы, её доставили в больницу.
Ещё одно ДТП произошло в Гусеве на улице Менделеева. В 20:40 32-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате 32-летняя пассажирка второй машины получила травмы, её доставили в больницу.