Военный с поддельными документами работал и даже получил повышение в Приморье

Как сообщил источник агентства, военнослужащий числился в звании младшего сержанта, прослужил в рядах ВС РФ 2 года. Ускорить продвижение по карьерной лестнице он решил с помощью липового диплома Красноярского автомобильного техникума.

Как удалось выяснить, он приобрел диплом в интернете у незнакомых ему лиц и перечислил им денежные средства посредством электронного перевода.

Командиры не заметили подвоха и присвоили ему звание прапорщика, а также назначили соответствующую надбавку к окладу.

Однако военная контрразведка по результатам экспертизы установила, что диплом изготовлен на обычном цветном принтере, подделка не имела цветных знаков и других степеней защиты.

В звании липового прапорщика он прослужил не более года. За совершенное противоправное деяние военнослужащий уволен из рядов ВС РФ.

Бывший военнослужащий войсковой части, расположенной в Артеме, Владивостокским военным судом признан виновным в использовании заведомо подложного документа, а именно в совершении преступления и приговорен к штрафу в размере 50000 тысяч рублей.