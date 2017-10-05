Военный с поддельными документами работал и даже получил повышение в Приморье
В Приморье военный почти год работал, получив повышение по поддельному диплому, сообщает «Deita. ru».
В Приморье военный почти год работал, получив повышение по поддельному диплому, сообщает «Deita. ru».
Как сообщил источник агентства, военнослужащий числился в звании младшего сержанта, прослужил в рядах ВС РФ 2 года. Ускорить продвижение по карьерной лестнице он решил с помощью липового диплома Красноярского автомобильного техникума.
Как удалось выяснить, он приобрел диплом в интернете у незнакомых ему лиц и перечислил им денежные средства посредством электронного перевода.
Командиры не заметили подвоха и присвоили ему звание прапорщика, а также назначили соответствующую надбавку к окладу.
Однако военная контрразведка по результатам экспертизы установила, что диплом изготовлен на обычном цветном принтере, подделка не имела цветных знаков и других степеней защиты.
В звании липового прапорщика он прослужил не более года. За совершенное противоправное деяние военнослужащий уволен из рядов ВС РФ.
Бывший военнослужащий войсковой части, расположенной в Артеме, Владивостокским военным судом признан виновным в использовании заведомо подложного документа, а именно в совершении преступления и приговорен к штрафу в размере 50000 тысяч рублей.
Игорь Бегунов.