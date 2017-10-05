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10:46 (мск), источник: УралПолит.ру

Две грузовые «газели» столкнулись в Екатеринбурге, четверо ранены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Две грузовых «газели» столкнулись в Екатеринбурге, пострадали четыре человека.

По данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, ДТП произошло на улице Лучистой, 2 в среду утром.

Водитель автомашины «Газ-3302» 1955 года рождения неправильно выбрал скорость движения, машину занесло, она выехала на встречную полосу врезалась в «Газ-2747», говорится в сообщении ГИБДД.

В результате ДТП водителю второй «Газели» сломало ребра.

В первой машине пострадали трое человек — водитель, пассажир и пассажирка. Водитель получил ушибы, девушка — закрытую травму головы и перелом ребер. У третьего пострадавшего сотрясение мозга и тупая травма живота.

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