Две грузовые «газели» столкнулись в Екатеринбурге, четверо ранены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Две грузовых «газели» столкнулись в Екатеринбурге, пострадали четыре человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября, ИА УралПолит.Ru. Две грузовых «газели» столкнулись в Екатеринбурге, пострадали четыре человека.
По данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области, ДТП произошло на улице Лучистой, 2 в среду утром.
Водитель автомашины «Газ-3302» 1955 года рождения неправильно выбрал скорость движения, машину занесло, она выехала на встречную полосу врезалась в «Газ-2747», говорится в сообщении ГИБДД.
В результате ДТП водителю второй «Газели» сломало ребра.
В первой машине пострадали трое человек — водитель, пассажир и пассажирка. Водитель получил ушибы, девушка — закрытую травму головы и перелом ребер. У третьего пострадавшего сотрясение мозга и тупая травма живота.