Более 160 зданий было эвакуировано в Челябинске по звонкам веерной рассылки

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление личности звонивших», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил агентству, что в течение дня проводилась эвакуация из 162 объектов Челябинска и трех в соседнем Копейске.

Читайте также Полиция прокомментировала случаи «минирования» в Челябинске

В этом числе 27 зданий органов государственной власти, 77 учреждений образования, а также торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, несколько жилых домов, аэропорт и железнодорожный вокзал.

Министр отметил, что с большой вероятностью можно говорить о том, что звонки поступали посредством IP-телефонии из стран, с правоохранительными органами которых «у нас не выстроены конструктивные взаимоотношения».

«Основных целей, очевидно, две — посеять панику и дезорганизовать госорганы. Не случайно было много звонков об эвакуации из правительственных зданий», — подчеркнул Е. Савченко.

Он выразил мнение, что существует необходимость блокировать такие звонки на уровне оператора связи, для чего должно устанавливаться специальное оборудование, которое будет распознавать веерную спам-рассылку из-за рубежа и не допускать ее до адресата.

<div id="vk_post_-32443541_665151"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-32443541_665151", -32443541, 665151, 'Uu46C-RgsRceuJ8fT-JnuROkAwuK')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока против таких мер выступают некоторые правозащитные организации, они считают, что при этом будут нарушаться права на получение информации через интернет, что появится своего рода цензура. Однако Китай и некоторые другие страны, позволили себе принять такого рода меры безопасности», — пояснил министр.

Он также добавил, что звонки внутри страны обычно удается идентифицировать. В прошлом году за ложные сообщения о минировании было осуждено по России 740 человек.