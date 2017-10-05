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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Более 160 зданий было эвакуировано в Челябинске по звонкам веерной рассылки

Челябинск. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов в зданиях Челябинска и Копейска, где в среду днем проводилась эвакуация, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление личности звонивших», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сообщил агентству, что в течение дня проводилась эвакуация из 162 объектов Челябинска и трех в соседнем Копейске.

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В этом числе 27 зданий органов государственной власти, 77 учреждений образования, а также торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, несколько жилых домов, аэропорт и железнодорожный вокзал.

Министр отметил, что с большой вероятностью можно говорить о том, что звонки поступали посредством IP-телефонии из стран, с правоохранительными органами которых «у нас не выстроены конструктивные взаимоотношения».

«Основных целей, очевидно, две — посеять панику и дезорганизовать госорганы. Не случайно было много звонков об эвакуации из правительственных зданий», — подчеркнул Е. Савченко.

Он выразил мнение, что существует необходимость блокировать такие звонки на уровне оператора связи, для чего должно устанавливаться специальное оборудование, которое будет распознавать веерную спам-рассылку из-за рубежа и не допускать ее до адресата.

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«Пока против таких мер выступают некоторые правозащитные организации, они считают, что при этом будут нарушаться права на получение информации через интернет, что появится своего рода цензура. Однако Китай и некоторые другие страны, позволили себе принять такого рода меры безопасности», — пояснил министр.

Он также добавил, что звонки внутри страны обычно удается идентифицировать. В прошлом году за ложные сообщения о минировании было осуждено по России 740 человек.

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