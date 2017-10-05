Омич с пистолетом ворвался в магазин и подстрелил продавщицу

В ночь с 4 на 5 октября в одном из магазинов произошло вооруженное ограбление. Посреди ночи дежурный пульта «СТБ-охрана» получил сигнал из магазина на улице 33-я Северная.

Прибывший экипаж охраны встретила испуганная и раненая продавец. Она пояснила, что несколько минут назад сюда ворвался неизвестный с пистолетом в руках. Он прострелил два окна, одна пуля отскочила и попала женщине в область ключицы. Судя по снаряду, неизвестный агрессор стрелял из пневматического оружия.

Продавец описала внешность нападавшего и показала, в какую сторону он убежал. Охранники тут же отправились на его поиски. Проезжая по улице 8-я Амурская, силовики заметили схожего по описанию мужчину. Поняв, что обратил на себя внимание людей в форме, мужчина задергался и попытался убежать. Силовики бросились за ним, причем неизвестный омич яростно сопротивлялся при задержании, охранникам даже пришлось применить спецсредства.