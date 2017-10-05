Медицинские отходы незаконно сожгли в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Сотрудник спецпредприятия по утилизации отходов незаконно сжег медицинские инструменты на пустыре в
Полицейские задержали нарушителя с поличным неподалеку от арматурного завода, где нашли горящую груду систем, игл для забора крови и шприцов.
«По объемам отходов предприятию был начислен ущерб, нанесенный окружающей среде, в размере 5 миллионов 325 тысяч тенге, — сообщил и.о. главного государственного инспектора департамента экологии Ермак Баркышев.
По данным регионального издания, пробы атмосферного воздуха показали превышение нормы содержания формальдегида, сероводорода, фенола и хлора. Более того, уровень предельной концентрации опасного газа хлороводорода в воздухе увеличился в 99 раз.
Задержанный нарушитель представился полисменам как сотрудник «СП. медотходы МЗ РК «. Он заявил, что сам решил привезти мусор на пустырь и ослушался руководство.
Как сообщили в
В отношении спецпредприятия заведено уголовное дело по статье 332 (Порча земли — прим.) часть 1 Уголовного кодекса РК.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа до трех тысяч МРП либо ограничение свободы на срок до трех лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет.