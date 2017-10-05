Москвич заказал из Гонконга запрещенные стероиды под видом кофе
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почта России во взаимодействии с представителями Внуковской таможни перекрыла канал поступления
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почта России во взаимодействии с представителями Внуковской таможни перекрыла канал поступления
Выяснилось, что московский культурист заказывал из Гонконга стероиды вместе с препаратами для потенции. «Запрещённые в России стероиды были замаскированы под упаковки с молотым кофе. В ходе оперативных мероприятий заказчик данных препаратов был задержан в Южном округе столицы на пороге собственной квартиры при получении почтового отправления», — говорится в сообщении.
В Почте России уточнили, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации поставок и распространению запрещённых препаратов.