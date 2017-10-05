Москвич заказал из Гонконга запрещенные стероиды под видом кофе

Выяснилось, что московский культурист заказывал из Гонконга стероиды вместе с препаратами для потенции. «Запрещённые в России стероиды были замаскированы под упаковки с молотым кофе. В ходе оперативных мероприятий заказчик данных препаратов был задержан в Южном округе столицы на пороге собственной квартиры при получении почтового отправления», — говорится в сообщении.

Так как изъятый порошок оказался сильнодействующим веществом, оборот которых в России законодательно ограничен, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.