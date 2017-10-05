Свердловский арбитраж эвакуировали из-за машин у шлагбаума

«Сегодня утром в органы полиции поступил звонок из единой диспетчерской службы, куда обратилась секретарь данной организации (Арбитражного суда, — прим.ред.). Женщина пояснила, что ей на рабочий номер позвонил некий мужчина и заявил, что у шлагбаума стоит две машины, в одной из которых на переднем сиденье подозрительная черная сумка. Органы внутренних дел провели комплекс необходимых мероприятий совместно с иными вспомогательными службами. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось побеспокоить и эвакуировать 600 человек. В 11−20 проверка завершилась, никакой реальной угрозы людям и зданию не было. Возможно, один из автомобилей был неудачно припаркован, и мешал нормальному проезду других — но это пока лишь одна из версий. Ничего криминального и взрывоопасного, к счастью, не обнаружили. По данному факту сотрудники отдела полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу проводят проверку, по итогам примут соответствующее решение. Арбитражный суд после тщательной проверки помещений и прилегающей территории возобновил работу в обычном режиме», — пояснил официальный представитель главка.