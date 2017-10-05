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11:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловский арбитраж эвакуировали из-за машин у шлагбаума

В полиции рассматривают версию мести автомобилистам.

Источник: РИА "Новости"

Из-за очередного телефонного сообщения о возможном теракте прервать свою работу пришлось Свердловскому арбитражному суду.

Как передает 5 октября корреспондент «АиФ-Урал», сотни сотрудников и посетителей вынуждены были покинуть здание на время проверки.

По словам собеседника в арбитраже, поводом для вызова экстренных служб стали «подозрительные машины». По просьбе редакции пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, подтвердив информацию об эвакуации и ее причинах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня утром в органы полиции поступил звонок из единой диспетчерской службы, куда обратилась секретарь данной организации (Арбитражного суда, — прим.ред.). Женщина пояснила, что ей на рабочий номер позвонил некий мужчина и заявил, что у шлагбаума стоит две машины, в одной из которых на переднем сиденье подозрительная черная сумка. Органы внутренних дел провели комплекс необходимых мероприятий совместно с иными вспомогательными службами. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось побеспокоить и эвакуировать 600 человек. В 11−20 проверка завершилась, никакой реальной угрозы людям и зданию не было. Возможно, один из автомобилей был неудачно припаркован, и мешал нормальному проезду других — но это пока лишь одна из версий. Ничего криминального и взрывоопасного, к счастью, не обнаружили. По данному факту сотрудники отдела полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу проводят проверку, по итогам примут соответствующее решение. Арбитражный суд после тщательной проверки помещений и прилегающей территории возобновил работу в обычном режиме», — пояснил официальный представитель главка.

Напомним, всего неделю назад Екатеринбург накрыла волна сообщений о минировании зданий по всему городу. Эвакуировать пришлось администрацию губернатора и правительство области, торговые центры, вузы и школы. Позднее начали поступать звонки о бомбах в ночных клубах. Всего было «заминировано» около полутора сотен зданий, ни в одном случае сообщения не подтвердились.

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