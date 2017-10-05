Машину новосибирца обстреляли бойца СОБРа
Перестрелка у исправительной колонии в Первомайском районе завязалась утром 4 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Перестрелка у исправительной колонии в Первомайском районе завязалась утром 4 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Машину новосибирца обстреляли бойца СОБРа, инцидент произошел рядом с исправительной колонией в Первомайском районе утром 4 октября.
По словам очевидцев, в этот день на свободу выходили двое заключенных, которых приехали встретить приятели. У исправительной колонии на улице Звездной собрались две компании встречающих, в
Сотрудники СОБРа знали о том, что подобная ситуация может произойти и устроили засаду.
«Были люди в штатском и целая Газель людей в масках, картина, конечно, очень жуткая», — поделились очевидцы.
Когда бойцы спецотряда пытались задержать стрелявших, мимо проезжал молодой человек за рулем кроссовера «Toyota Harrier». Мужчина ехал на работу к матери и не придал значения происходящему.
«Вижу, стоят с оружием, ну я и не к чему, проезжаю. Мы ведь рядом с колонией живем, поэтому для нас не удивительно видеть граждан с автоматами», — пояснил пострадавший.
Источник в силовых структурах сообщил «Вестям», что правоохранители перепутали автомобиль молодого человека с отъезжающими преступниками и обстреляли его — у «Тойоты» разбиты стекла, пробит бензобак и колесо. Кроме того, одна пуля застряла в подголовнике сидения.
«Если бы на заднем сиденье
После обстрела молодого человека вытащили из машины и начали избивать.
«Били лицом об асфальт, потом пинали. У мужчины остались ссадины, гематомы и сотрясение мозга», — рассказывают очевидцы.
За это время участники потасовки успели скрыться. По неподтвержденной информации, позже их удалось задержать.
К счастью, госпитализация пострадавшему не потребовалась.
На момент публикации «Вестям» официальный комментарий полиции получить не удалось. .