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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» в Татарстане 6 и 7 октября ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня 6 октября и ночью 7 октября.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает, что сильный ветер представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Если непогода застала вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

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