В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает, что сильный ветер представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Если непогода застала вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.