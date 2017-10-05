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11:13 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом по вине нетрезвого водителя ВАЗа погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе 4 октября.

На 3 километре автодороги «Озерки — Б. Колдаиров» 28-летний водитель «ВАЗ-21099» в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет по ходу движения.

— В результате происшествия 39-летний пассажир скончался на месте ДТП, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

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