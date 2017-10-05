Под Волгоградом по вине нетрезвого водителя ВАЗа погиб пассажир
Смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе 4 октября.
Смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе 4 октября.
На 3 километре автодороги «Озерки — Б. Колдаиров» 28-летний водитель «ВАЗ-21099» в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет по ходу движения.
— В результате происшествия 39-летний пассажир скончался на месте ДТП, — сообщили в
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.