Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18Ребятам о зайчатах
12:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Александр Шишкин: Экосистема Амура может быть разрушена

Браконьеры наносят водным биоресурсам реки Амур невосполнимый ущерб, отмечает сенатор.

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Предварительные итоги лососевой путины в Хабаровском крае тревожные, браконьеры наносят экосистеме Амура большой вред. Об этом заявил в среду, 4 октября, в эксклюзивном комментарии AmurMedia сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин.

— В сети появился ряд скандальных видео о хищническом вылове рыбы в низовьях Амура. Это тревожные признаки того, что экосистема великой реки может быть разрушена, — отметил сенатор.

По его словам, большую опасность представляют так называемые сети — «заездки», перекрывающие путь плывущей из моря рыбы.

— Рыба практически вылавливается полностью. И это наносит невосполнимый ущерб водным биоресурсам. Ситуацию необходимо брать на контроль. При этом не надо забывать, что ограничения эффективных способов выла рыбы могут коснуться коренных малочисленных народов. Нельзя допустить, чтобы эта группа населения пострадала, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что если вводить серьезные ограничения на вылов рыбы, местное население может лишиться значительной части доходов.

— В результате люди будут просто уезжать из региона. Это допустить также нельзя. Нужно подойти взвешенно к решению данного вопроса — заключил Александр Шишкин.

Член организационного комитета по проведению в России Года экологии, академик РАЕН Николай Дроздов, выступая на пресс-конференции «Международные экологи против уничтожения биоресурсов реки Амур» в «России сегодня», заявил, что ему не безразлична судьба реки Амур.

— Я помню, как в 80-е и 90-е годы был контроль за выловом рыбы, за доходами (рыбопромышленных предприятий — ред.). Сегодня ситуация изменилась. В 2010 году были проведены аукционы по всем рыбопромышленным участкам реки Амур. В результате произошло увеличение вылова корюшки. Однако уже в 2015 году в 100 км от Амурского лимана корюшка не пришла. Летняя кита второй год не приходит, она в Амурском лимане вычерпана вся, — отметил академик РАЕН.

Николай Дроздов добавил, что в хабаровском Заксобрании рассматривается возможность запрета стационарных сетей. По мнению академика, местное население может в результате остаться без лова, в результате все люди, включая представителей коренных народов севера, будут эмигрировать. Николай Дроздов уверен, что проблему можно решить и другими методами, например, сократить длину сетей на 300 метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Жизнь с приставкой мото: мало сесть на мотоцикл без тормозов, надо еще победить на нем
Президент РФ отправил Владимира Миклушевского в отставку
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Как правильно подготовить дачу к зиме
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь