Александр Шишкин: Экосистема Амура может быть разрушена

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Предварительные итоги лососевой путины в Хабаровском крае тревожные, браконьеры наносят экосистеме Амура большой вред. Об этом заявил в среду, 4 октября, в эксклюзивном комментарии AmurMedia сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин.

— В сети появился ряд скандальных видео о хищническом вылове рыбы в низовьях Амура. Это тревожные признаки того, что экосистема великой реки может быть разрушена, — отметил сенатор.

По его словам, большую опасность представляют так называемые сети — «заездки», перекрывающие путь плывущей из моря рыбы.

— Рыба практически вылавливается полностью. И это наносит невосполнимый ущерб водным биоресурсам. Ситуацию необходимо брать на контроль. При этом не надо забывать, что ограничения эффективных способов выла рыбы могут коснуться коренных малочисленных народов. Нельзя допустить, чтобы эта группа населения пострадала, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что если вводить серьезные ограничения на вылов рыбы, местное население может лишиться значительной части доходов.

— В результате люди будут просто уезжать из региона. Это допустить также нельзя. Нужно подойти взвешенно к решению данного вопроса — заключил Александр Шишкин.

Член организационного комитета по проведению в России Года экологии, академик РАЕН Николай Дроздов, выступая на пресс-конференции «Международные экологи против уничтожения биоресурсов реки Амур» в «России сегодня», заявил, что ему не безразлична судьба реки Амур.

— Я помню, как в 80-е и 90-е годы был контроль за выловом рыбы, за доходами (рыбопромышленных предприятий — ред.). Сегодня ситуация изменилась. В 2010 году были проведены аукционы по всем рыбопромышленным участкам реки Амур. В результате произошло увеличение вылова корюшки. Однако уже в 2015 году в 100 км от Амурского лимана корюшка не пришла. Летняя кита второй год не приходит, она в Амурском лимане вычерпана вся, — отметил академик РАЕН.