Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей, не давать себе образование»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
У Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии вновь эвакуируют торговые центры

Посетители торгового центра «Иремель» сегодня днем, 5 октября, снова оказались на улице — здание было оцеплено и срочно эвакуировано.

— Ходили по магазинам, и опять тревога прозвучала. Все убежали оттуда быстро, — говорят очевидцы в группе «БашДТП».

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что вчера были эвакуированы «Меркурий», «Иремель», «МЕГА», «Башкирия».

В МВД Башкирии прокомментировали очередную волну эвакуаций.

— Снова поступило несколько звонков о бомбах. Людей экстренно эвакуировали, специалисты прочесали все здание, но с облегчением констатировали, что информация оказалась ложной., — рассказал «Комсомольской правде» Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ. — Начата проверка по данным звонкам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Экс-глава Приморья назвал причину своей отставки
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Палата общин Канады приняла аналог «закона Магнитского»
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь