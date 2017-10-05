В Башкирии вновь эвакуируют торговые центры
Посетители торгового центра «Иремель» сегодня днем, 5 октября, снова оказались на улице — здание было оцеплено и срочно эвакуировано.
Посетители торгового центра «Иремель» сегодня днем, 5 октября, снова оказались на улице — здание было оцеплено и срочно эвакуировано.
— Ходили по магазинам, и опять тревога прозвучала. Все убежали оттуда быстро, — говорят очевидцы в группе «БашДТП».
Стоит отметить, что вчера были эвакуированы «Меркурий», «Иремель», «МЕГА», «Башкирия».
В МВД Башкирии прокомментировали очередную волну эвакуаций.
— Снова поступило несколько звонков о бомбах. Людей экстренно эвакуировали, специалисты прочесали все здание, но с облегчением констатировали, что информация оказалась ложной., — рассказал «Комсомольской правде» Максим Родионов, начальник