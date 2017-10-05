Полиция Казани разыскивает подозреваемых в совершении грабежа

С заявлением в полицию обратились двое молодых людей. Они сообщили, что 15 сентября ночью возле одного из заведений по ул. Пушкина у них произошел конфликт с группой неизвестных. По словам потерпевших, толпа из 6−7 человек избила их и скрылась в неизвестном направлении. После произошедшего они обнаружили пропажу некоторых личных вещей, а именно, денег, документов и банковских карт, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.