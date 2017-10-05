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11:24 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Полиция Казани разыскивает подозреваемых в совершении грабежа

(Город Казань KZN.RU, 5 октября). Полиция Казани просит жителей оказать содействие в установлении личности и местонахождении подозреваемых в совершении грабежа.

С заявлением в полицию обратились двое молодых людей. Они сообщили, что 15 сентября ночью возле одного из заведений по ул. Пушкина у них произошел конфликт с группой неизвестных. По словам потерпевших, толпа из 6−7 человек избила их и скрылась в неизвестном направлении. После произошедшего они обнаружили пропажу некоторых личных вещей, а именно, денег, документов и банковских карт, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По данному факту в отделе полиции «Вишневский» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В рамках следственных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, на которых потерпевшие опознали своих обидчиков. В настоящее время сотрудники уголовного розыска продолжают розыскные мероприятия. Всех, кто может оказать содействие в установлении личности и местонахождении предполагаемых преступников, полицейские просят обращаться в отдел уголовного розыска Управления МВД России по Казани по телефонам (843) 294−50−21, 89178584873 и номерам 02, 052 (анонимно).

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