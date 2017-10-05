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11:21 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: поиски Максима Мархалюка продолжаются

Уже почти три недели вся страна следит за поисками десятилетнего мальчика, пропавшего в Беловежской пуще.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Поиски десятилетнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются в четверг, сообщили Sputnik в УВД Гродненской области.

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Десятилетний Максим пропал вечером 16 сентября. По одной из версий, он отправился по грибы в Беловежскую пущу и заблудился. С тех пор не прекращаются поисковые операции — в первые дни к ним привлекали сотни сотрудников милиции, МЧС и поисковых отрядов.

По данным на утро четверга 5 октября, Максим Мархалюк еще не найден. Однако поиски будут продолжать до тех пор, пока ребенка не найдут.

«В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники милиции из близлежащих территориальных подразделений. Также на помощь коллегам вновь придет отряд милиции особого назначения, для установления местонахождения мальчика будет применяться служебная собака», — рассказали в областном УВД.

На прошлой неделе по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Впрочем, криминального следа в пропаже ребенка правоохранители пока не видят.

К слову, 10 октября у Максима будет день рождения — ему исполнится 11 лет.

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