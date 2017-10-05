Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18Ребятам о зайчатах
12:06 (мск), источник: Интерфакс

СКР объяснил обыски у сотрудников «Открытой России» расследованием ее финансирования

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Обыски у сотрудников основанного Михаилом Ходорковским движения «Открытая Россия» проходят в рамках «дела ЮКОСа» и связаны с иностранным финансированием общественной организации, несмотря на признание ее нежелательной в РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, СК РФ во взаимодействии с подразделениями МВД проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину (бывший совладелец ЮКОСа — ИФ) и другими участниками возглавляемой ими группы», — сказала Петренко «Интерфаксу».

По ее словам, в ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России».

«Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — пояснила Петренко.

Читайте также
К сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками по «делу ЮКОСа»

Она напомнила, что Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО «НК ЮКОС» по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, хищения акций и денежных средств компании, а также легализации доходов, полученных от реализации похищенного, в том числе в отношении лиц, объявленных в розыск.

«В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Халлей Энтерпрайзис Лимитед, Юкос Юниверсал Лимитед и Ветеран Петролеум Лимитед, направленными на принудительное взыскание с РФ денежных средств в сумме более 50 млрд долларов, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО “НК ЮКОС”, его денежных средств и последующего распоряжения ими», — сказала представитель СК.

Ранее «Открытая Россия» распространила заявление о том, что утром в четверг следователи пришли с постановлением об обыске к родителям председателя движения Александра Соловьева, главному редактору Веронике Куцылло, системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. «Следственные действия проводятся в рамках “дела ЮКОСа” от 2003 года», — сообщили в организации.

6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии6
Комментарии
6
Дмитрий Скрипин
Сколько же у нас в России россий. Одна другой россиеееееееее
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
6
Комментировать
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь