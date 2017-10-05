СКР объяснил обыски у сотрудников «Открытой России» расследованием ее финансирования

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, СК РФ во взаимодействии с подразделениями МВД проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину (бывший совладелец ЮКОСа — ИФ) и другими участниками возглавляемой ими группы», — сказала Петренко «Интерфаксу».

По ее словам, в ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России».

«Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — пояснила Петренко.

Она напомнила, что Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО «НК ЮКОС» по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, хищения акций и денежных средств компании, а также легализации доходов, полученных от реализации похищенного, в том числе в отношении лиц, объявленных в розыск.

«В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Халлей Энтерпрайзис Лимитед, Юкос Юниверсал Лимитед и Ветеран Петролеум Лимитед, направленными на принудительное взыскание с РФ денежных средств в сумме более 50 млрд долларов, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО “НК ЮКОС”, его денежных средств и последующего распоряжения ими», — сказала представитель СК.