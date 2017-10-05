Пропавшая месяц назад ачинская школьница успела съездить в Иркутск и завести там роман
Со 2 сентября девочку разыскивали родные, волонтеры и полицейские.
Со 2 сентября девочку разыскивали родные, волонтеры и полицейские.
Сбежавшую из дома 15-летнюю жительницу Ачинска нашли в Иркутске спустя месяц. Сегодня красноярские полицейские отправились в командировку в соседний регион, чтобы вернуть девочку в семью.
Напомним, вечером 2 сентября Екатерина Воробьева неожиданно ушла из дома и пропала. Ее опекуны забили тревогу, но все это время поиски полиции и волонтеров не приносили результатов.
И только сегодня стало известно, что девочку нашли живой и невредимой. Как рассказали Newslab.ru в
Ее поместили в реабилитационный центр, где она и дожидается красноярских полицейских для отправки домой.