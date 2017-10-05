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12:10 (мск), источник: Newslab.ru

Пропавшая месяц назад ачинская школьница успела съездить в Иркутск и завести там роман

Со 2 сентября девочку разыскивали родные, волонтеры и полицейские.

Сбежавшую из дома 15-летнюю жительницу Ачинска нашли в Иркутске спустя месяц. Сегодня красноярские полицейские отправились в командировку в соседний регион, чтобы вернуть девочку в семью.

Напомним, вечером 2 сентября Екатерина Воробьева неожиданно ушла из дома и пропала. Ее опекуны забили тревогу, но все это время поиски полиции и волонтеров не приносили результатов.

И только сегодня стало известно, что девочку нашли живой и невредимой. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, она уехала в Иркутск на попутках (почему она отправилась именно туда, в полиции не уточнили). Там она познакомилась с молодым человеком и стала жить у него. Но потом молодые люди поругались, девушка ушла от парня и какое-то время скиталась по улицам. Местные полицейские заметили подозрительную несовершеннолетнюю и выяснили, что она находится в розыске в Красноярском крае.

Ее поместили в реабилитационный центр, где она и дожидается красноярских полицейских для отправки домой.

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