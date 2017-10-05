Пропавшая месяц назад ачинская школьница успела съездить в Иркутск и завести там роман

И только сегодня стало известно, что девочку нашли живой и невредимой. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, она уехала в Иркутск на попутках (почему она отправилась именно туда, в полиции не уточнили). Там она познакомилась с молодым человеком и стала жить у него. Но потом молодые люди поругались, девушка ушла от парня и какое-то время скиталась по улицам. Местные полицейские заметили подозрительную несовершеннолетнюю и выяснили, что она находится в розыске в Красноярском крае.