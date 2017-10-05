В Катав-Ивановске убили медведицу с медвежатами

Во время охранного рейда на территории Катав-Ивановского охотничьего хозяйства охотинспектором министерства экологии Челябинской области обнаружено место отстрела нескольких медведей.

По предварительной оценке специалиста министерства, была добыта самка с двумя медвежатами, что является грубым нарушением законодательства — запрещается добывать медведиц с медвежатами текущего года рождения — «пестунами».

Для проведения следственных действий охотинспектором была вызвана оперативная группа отдела МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области. Установлены подозреваемые лица, жители Катав-Ивановска. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.