В Катав-Ивановске убили медведицу с медвежатами
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Во время охранного рейда на территории
По предварительной оценке специалиста министерства, была добыта самка с двумя медвежатами, что является грубым нарушением законодательства — запрещается добывать медведиц с медвежатами текущего года рождения — «пестунами».
Для проведения следственных действий охотинспектором была вызвана оперативная группа отдела МВД России по
По месту жительства подозреваемых лиц проведены обыски. По расчетам министерства экологии, ущерб животному миру составляет 330 тысяч рублей.