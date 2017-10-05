Неэксплуатируемое здание загорелось в Выксе Нижегородской области во время сваривания труб
Неэксплуатируемое здание загорелось в Выксе Нижегородской области во время сваривания труб. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Неэксплуатируемое здание загорелось в Выксе Нижегородской области во время сваривания труб. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о возгорании в здании на ул. Ульянова поступило в 11:06 4 октября. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка здания на общей площади 600 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ во время сваривания труб.