Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18Ребятам о зайчатах
12:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Неэксплуатируемое здание загорелось в Выксе Нижегородской области во время сваривания труб

Неэксплуатируемое здание загорелось в Выксе Нижегородской области во время сваривания труб. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сообщение о возгорании в здании на ул. Ульянова поступило в 11:06 4 октября. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка здания на общей площади 600 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ во время сваривания труб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь