Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Ростове
Пассажирка маршрутки пострадала в результате ДТП в Ростове 5 октября.
Пассажирка маршрутки пострадала в результате ДТП в Ростове 5 октября.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел около 10.00 на проспекте Ленина.
По предварительным данным, маршрутное такси № 164 столкнулось с двигавшимся впереди автомобилем Ford Focus.
В результате столкновения пострадала находившаяся в салоне маршрутки женщина 1947 года рождения.
Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту аварии.