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12:10 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области адвокат подозревается в мошенничестве на 44 млн рублей

В Калининграде продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц в связи с покушением на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Северо-Западное СУ на транспорте СК России.

Источник: Клопс.ru

В ходе следствия установлена причастность к преступлению адвоката. Против него возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4, ст. 30 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Мужчина, чтобы помочь коммерческой организации в получении положительных результатов государственных экспертиз проектной документации по объектам недвижимости, привлёк к совершению преступления жителя Калининграда. Они предложили генеральному директору коммерческой организации передать им вознаграждение в сумме 44 млн рублей. Из этих денег они получили 7 млн рублей.

Воспользоваться вознаграждением они не успели. Адвокат задержан на 48 часов. С его участием проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении адвоката меры пресечения в виде заключения под стражу.

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