В Калининградской области адвокат подозревается в мошенничестве на 44 млн рублей

В ходе следствия установлена причастность к преступлению адвоката. Против него возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4, ст. 30 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Мужчина, чтобы помочь коммерческой организации в получении положительных результатов государственных экспертиз проектной документации по объектам недвижимости, привлёк к совершению преступления жителя Калининграда. Они предложили генеральному директору коммерческой организации передать им вознаграждение в сумме 44 млн рублей. Из этих денег они получили 7 млн рублей.