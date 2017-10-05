В Калининградской области адвокат подозревается в мошенничестве на 44 млн рублей
В Калининграде продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц в связи с покушением на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает
В Калининграде продолжается расследование уголовного дела в отношении группы лиц в связи с покушением на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает
В ходе следствия установлена причастность к преступлению адвоката. Против него возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4, ст. 30 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Мужчина, чтобы помочь коммерческой организации в получении положительных результатов государственных экспертиз проектной документации по объектам недвижимости, привлёк к совершению преступления жителя Калининграда. Они предложили генеральному директору коммерческой организации передать им вознаграждение в сумме 44 млн рублей. Из этих денег они получили 7 млн рублей.
Воспользоваться вознаграждением они не успели. Адвокат задержан на 48 часов. С его участием проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении адвоката меры пресечения в виде заключения под стражу.