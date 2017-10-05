Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева

Кроме того, был наложен арест на имущество бывшего министра. Был арестован его Range Rover, прокурор не уточнил модель, и квартире в Москве. Обеспечительный арест в ходе следствия был наложен на 10 земельных участков в Смоленской области, площадью от 1 тыс. до 15 тыс. кв. м. ​ Были арестованы и счета Улюкаева: в Сбербанке на более $1 млн и около 280 млн руб. в ВТБ и том же Сбербанке.



Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. Вскоре он был освобожден от занимаемой должности. По версии следствия, он вымогал деньги за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью», причем сделал это во время игры в бильярд, показав главе «Роснефти» Игорю Сечину два пальце — жест, означавший сумму взятки. В бильярд Сечин и Улюкаев играли осенью 2016 года на Гоа, где проходил саммит БРИКС. По словам адвоката Улюкаева Дариджан Квеидзе, позицию следствия может подтвердить только истец — Сечин. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала она. ​



В сентябре на одном из заседаний суда была зачитана запись переговоров Сечина и Улюкаева в предполагаемый момент передачи взятки.