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12:21 (мск), источник: РБК

Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева

На суде рассказали, что в ходе обыска в кабинете экс-главы МЭР Алексея Улюкаева были найдены $250 тыс., золотые слитки и монеты, а также часы стоимостью 0,5 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Во время осмотра кабинета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, отправленного под домашний арест по делу о получении взятки в $2 млн., были найдены наличные деньги, дорогие часы и драгоценности, следует из протокола обыска, который на суде по делу Улюкаева зачитал прокурор. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам прокурора, в сейфе в кабинете было найдено «много золотых монет» и слитков. ​Всего десять, уточнил он, весом от 170 гр до чуть более 1 кг. Номинал одной из обнаруженных монет составлят 25 тыс. руб. номинал других монет прокурор не назвал.

Кроме того, в сейфе были найдены, как зачитал прокурор, «100 и 150 тысяч долларов». В сейфе также нашли песо, рупии и белорусские рубли, несколько десятков сберкнижек, ювелирные украшения.

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Также в кабинете изъяли часы, одни из которых оценены в 500 тыс. отправленного под домашний арест по делу о получении взятки в $2 млн., другие были оценены в 25 — 125 тыс. руб.

Кроме того, был наложен арест на имущество бывшего министра. Был арестован его Range Rover, прокурор не уточнил модель, и квартире в Москве. Обеспечительный арест в ходе следствия был наложен на 10 земельных участков в Смоленской области, площадью от 1 тыс. до 15 тыс. кв. м. ​ Были арестованы и счета Улюкаева: в Сбербанке на более $1 млн и около 280 млн руб. в ВТБ и том же Сбербанке.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. Вскоре он был освобожден от занимаемой должности. По версии следствия, он вымогал деньги за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью», причем сделал это во время игры в бильярд, показав главе «Роснефти» Игорю Сечину два пальце — жест, означавший сумму взятки. В бильярд Сечин и Улюкаев играли осенью 2016 года на Гоа, где проходил саммит БРИКС. По словам адвоката Улюкаева Дариджан Квеидзе, позицию следствия может подтвердить только истец — Сечин. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала она. ​

В сентябре на одном из заседаний суда была зачитана запись переговоров Сечина и Улюкаева в предполагаемый момент передачи взятки.

Суд над министром: в деле появились новые подробности
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11 сентября© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Мастер *
Откуда сберкнижки, Сбербанк уже давно живёт договорами, картами и онлайн-счетами, может, Марти МакФлай слетал на машине времени в 2007 год и оттуда привез их
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