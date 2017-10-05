На реке Славянке ликвидируют масляное пятно, которое может загрязнить Неву

5 октября в устье реки Славянки были обнаружены огромные масляные пятна. Спецслужбы начали операцию по предотвращению разлива. Часть из них уже попала в Неву.

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Как сообщает комитет по природопользованию, нефтяной шлейф растянулся от устья реки до местного железнодорожного моста. Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО уже прибыли на место происшествия.

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Учитывая тот факт, что Славянка является притоком реки Невы, не исключается версия, что нефтепродукты попали именно из Славянки в главную водную артерию Петербурга. Росприроднадзор

Петербуржцы также жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома № 18.