На реке Славянке ликвидируют масляное пятно, которое может загрязнить Неву
Петербуржцы жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта.
Петербуржцы жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта.
5 октября в устье реки Славянки были обнаружены огромные масляные пятна. Спецслужбы начали операцию по предотвращению разлива. Часть из них уже попала в Неву.
Как сообщает комитет по природопользованию, нефтяной шлейф растянулся от устья реки до местного железнодорожного моста. Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО уже прибыли на место происшествия.
Учитывая тот факт, что Славянка является притоком реки Невы, не исключается версия, что нефтепродукты попали именно из Славянки в главную водную артерию Петербурга.
Петербуржцы также жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта у дома № 18.
Инспекторам предстоит установить источник загрязнения и все обстоятельства дела.