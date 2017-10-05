Трех иностранцев осудили за убийство сестер в Красноярске
На преступление они пошли ради денег.
На преступление они пошли ради денег.
Трех граждан Киргизии и Узбекистана, среди которых двое мужчин и женщина, осудили за разбойное нападение и убийство двух женщин в Красноярске.
По данным
Утром 17 марта 2016 года преступники, вооружившись деревянной битой и молотком, проникли в квартиру жертв, дверь которой не была заперта на ключ. Избивали сестер и мужчины, и женщина. Затем они похитили из квартиры их имущество и скрылись.
Сумму похищенных денег в прокуратуре не уточнили, как и то, в каких отношениях состояли убитые и преступники, и как их удалось вычислить.
Инициаторшу преступления осудили к 16 годам колонии общего режима. Одного из мужчин суд приговорил к 18 годам лишения свободы, другого — к 22. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а первые 10 лет — в тюрьме.