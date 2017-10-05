Трех иностранцев осудили за убийство сестер в Красноярске

Трех граждан Киргизии и Узбекистана, среди которых двое мужчин и женщина, осудили за разбойное нападение и убийство двух женщин в Красноярске.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, инициатором преступления была женщина — она предложила двум знакомым мужчинам убить знакомых ей сестер. Она знала, что у них в квартире дома № 107 по улице Линейная хранится крупная сумма денег. Кроме того, женщина испытывала к ним неприязнь.

Утром 17 марта 2016 года преступники, вооружившись деревянной битой и молотком, проникли в квартиру жертв, дверь которой не была заперта на ключ. Избивали сестер и мужчины, и женщина. Затем они похитили из квартиры их имущество и скрылись.

Сумму похищенных денег в прокуратуре не уточнили, как и то, в каких отношениях состояли убитые и преступники, и как их удалось вычислить.