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12:15 (мск), источник: УралПолит.ру

​Пенсионер в Нижних Сергах по пьянке зарезал жену

НИЖНИЕ СЕРГИ, 5 октября, ИА «УралПолит.Ru». Суд в Нижних Сергах приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за убийство супруги.

Следствием и судом установлено, что утром 7 мая 64-летний пьяный местный житель поссорился с женой.

«На почве ссоры злоумышленник причинил потерпевшей множественные ножевые ранения. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. О произошедшем мужчина сообщил своим соседям, а те, в свою очередь, проинформировали о случившемся органы правоохраны», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

На следствии и в суде обвиняемый признал свою вину, но сказал, что не помнит, из-за чего вышла ссора, потому что был пьян.

Этот факт суд счел отягчающим обстоятельством. При этом было отмечено, что именно опьянение способствовало убийству, поскольку в трезвом виде подсудимый — положительный и незлобивый человек.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает СУ СК.

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