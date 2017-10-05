​Пенсионер в Нижних Сергах по пьянке зарезал жену

Следствием и судом установлено, что утром 7 мая 64-летний пьяный местный житель поссорился с женой.

«На почве ссоры злоумышленник причинил потерпевшей множественные ножевые ранения. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. О произошедшем мужчина сообщил своим соседям, а те, в свою очередь, проинформировали о случившемся органы правоохраны», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

На следствии и в суде обвиняемый признал свою вину, но сказал, что не помнит, из-за чего вышла ссора, потому что был пьян.

Этот факт суд счел отягчающим обстоятельством. При этом было отмечено, что именно опьянение способствовало убийству, поскольку в трезвом виде подсудимый — положительный и незлобивый человек.