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12:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы сообщают об эвакуации нескольких школ

В разных районах города.

Источник: УралИнформБюро

Жители Екатеринбурга сообщают в социальных сетях об эвакуации нескольких школ. Речь идет об учебных заведениях в разных частях города — среди них гимназия № 9, а также школы №№ 10, 76, 85, 102, 143, 146 и 163, передает «Уралинформбюро».

Информация о новых «заминированных» школах появляется буквально каждую секунду. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области ситуацию не комментируют. «Информация будет дана по итогам проверок», — лаконично отметил официальных представитель ведомства Валерий Горелых.

5 октября началось в уральской столице с эвакуации здания арбитражного суда на Шарташской.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители мегаполиса высказывают опасения, что повторится ситуация недельной давности. 29 сентября из-за телефонных террористов были эвакуированы порядка 150 зданий.

Екатеринбург переживает масштабную волну минирований уже в третий раз. Накануне «терроризировали» Челябинск.

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