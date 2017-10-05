Екатеринбуржцы сообщают об эвакуации нескольких школ
В разных районах города.
В разных районах города.
Жители Екатеринбурга сообщают в социальных сетях об эвакуации нескольких школ. Речь идет об учебных заведениях в разных частях города — среди них гимназия № 9, а также школы №№ 10, 76, 85, 102, 143, 146 и 163, передает «Уралинформбюро».
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