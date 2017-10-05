В Новосибирске началась очередная волна эвакуаций, сообщения о минировании шести школ поступили днем 5 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

16:33 — В школе № 90 на улице Невельского опровергли информацию об эвакуации. Говорят — ничего не было.

16:28 — Возле школ работают сотрудники полиции, МЧС, кинологи, врачи «Скорой помощи».

16:25 — «Детей в здании не было, только сотрудники, поэтому все прошло быстро. Приехали кинологи, все проверили, вызов был ложный», — пояснили «Вестям» в школе № 54.

16:20 — В школе № 175 сообщили, что были эвакуированы около сотни детей. На месте работали кинологи, угроз обнаружено не было.

16:15 — Очевидцы также сообщают об эвакуации детей из школы № 54 в в Центральном районе Новосибирска, а также школы № 1 в Железнодорожном районе, на улице Владимировской.

16:13 — В мэрии Новосибирска «Вестям» отказались комментировать массовую эвакуацию детей из школ и отправили за комментарием в МЧС.

16:10 — В пресс-службе ГУ МВД по НСО «Вестям» заявили: «Сейчас сотрудники полиции проверяют поступившие сообщения о подозрительных предметах. Обобщенной информации о том, на каких территориях и с каких объектов эвакуируют людей у нас нет».

Эвакуированы дети и работники образовательных учреждений в Ленинском районе — школа № 175 на улице Титова, школа № 27 на улице Плахотного, № 86 на улице Порт-Артурской и № 90 на улице Невельского, Лицее Информационных Технологий на улице Римского-Корсакова, а также эвакуация началась в школе № 128 на улице Вертковской в Кировском районе города.

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