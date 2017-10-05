Чиновник в Челябинской области заплатит 50 тыс. рублей за обрушение моста вместе с детьми
Челябинск. 5 октября.
Челябинск. 5 октября.
В ходе проверки было установлено, что власти не приняли меры по надлежащему содержанию инженерного сооружения, находящегося в собственности района. Кроме того, пользование мостом угрожает безопасности дорожного движения.
Прокурор возбудил в отношении замглавы района дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).
Мировой суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.
Кроме того, привлечен к дисциплинарной ответственности начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений администрации района.
Также прокурор обратился в суд с требованием к администрации района привести инженерное сооружение в безопасное состояние.
Как сообщалось, 21 июня в результате обрушения пролета моста получили травмы двое мальчиков 14 и 16 лет и две девочки 14 лет. Выяснилось, что один из пролетов моста рухнул, когда на нем стали раскачиваться семеро детей.