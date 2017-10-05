Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Эксперт: ожидается временное успокоение конфликтов в Дагестане
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
В тисках анорексии: как победить голодающего монстра?«Это же больше, чем просто не давать себе есть. Это означает не давать себе видеться с друзьями, не давать общаться с семьей»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Прозрачная блузка: Шпица показала откровенное фото - СМИ
Порошенко ввёл в действие секретное решение СБ
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Путин рассказал анекдот про израильской армию
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18Ребятам о зайчатах
12:26 (мск), источник: Интерфакс

Чиновник в Челябинской области заплатит 50 тыс. рублей за обрушение моста вместе с детьми

Челябинск. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мировой суд назначил штраф заместителю главы Катав-Ивановского района Челябинской области, где в июне при обрушении моста на городском пруду получили травмы четверо подростков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что власти не приняли меры по надлежащему содержанию инженерного сооружения, находящегося в собственности района. Кроме того, пользование мостом угрожает безопасности дорожного движения.

Прокурор возбудил в отношении замглавы района дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Мировой суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, привлечен к дисциплинарной ответственности начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений администрации района.

Также прокурор обратился в суд с требованием к администрации района привести инженерное сооружение в безопасное состояние.

Как сообщалось, 21 июня в результате обрушения пролета моста получили травмы двое мальчиков 14 и 16 лет и две девочки 14 лет. Выяснилось, что один из пролетов моста рухнул, когда на нем стали раскачиваться семеро детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
В Крыму массово изымают участки у собственников
В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии
Стали известны подробности убийства пауэрлифтера в Хабаровске
У короля Саудовской Аравии в Москве сломался трап-эскалатор
Потерявшийся в Дубае кот нашелся спустя два месяца
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Путин заявил, что теоретически готов купить «Теслу» Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает такой транспорт
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новая субкультура — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь