Чиновник в Челябинской области заплатит 50 тыс. рублей за обрушение моста вместе с детьми

В ходе проверки было установлено, что власти не приняли меры по надлежащему содержанию инженерного сооружения, находящегося в собственности района. Кроме того, пользование мостом угрожает безопасности дорожного движения.

Прокурор возбудил в отношении замглавы района дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Мировой суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, привлечен к дисциплинарной ответственности начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений администрации района.

Также прокурор обратился в суд с требованием к администрации района привести инженерное сооружение в безопасное состояние.